Южно-Сахалинск, , 10:06 — REGNUM Следственный комитет на Сахалине не нашёл оснований для возбуждения уголовного дела по обвинению в браконьерстве мэра Охи Сергея Гусева. Следователи установили, что в действиях градоначальника нет состава преступления.

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Как сообщила газета Сахалинский нефтяник, следователи установили, что в действиях мэра Охи нет состава преступления. Установлено, что мэр Охи охотился на разрешённую дичь, а превышение лимита составило 4 селезня утки. Запрещенных к отстрелу самок утки в добыче Гусева не было. Перестрел, как объясняют охотники, иногда случается — охота забава азартная. Но за перестрел разрешенной дичи полагается штраф, тогда как за браконьерство — добычу запрещенных видов — предусмотрена уголовная ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэра Охи Сергея Гусева задержали охотинспекторы с добычей. Прозвучала информация, что это браконьерски добытые самки уток. Мэр Охи факт браконьерства отрицал. Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко выразил Гусеву недоверие и в суде потребовал его досрочной отставки. Но Гусев заявил, что будет драться за своей пост, на который его избрал народ, «до последнего патрона». В 2017 году Гусева всё-таки задерживали с браконьерской добычей, тогда он в неположенное время добыл гуся.