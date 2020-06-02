Грозный, , 10:00 — REGNUM В Чечне разрешили пятничные молитвы. Однако в связи с всё еще существующей угрозой распространения коронавируса предпринят ряд ограничительных мер при их проведении, сообщили в муфтияте республики.

Так, молитвы будут проводиться только в самых крупных мечетях городов и райцентров. Их посещение всё еще под запретом для лиц в возрасте, а также для прихожан с хроническими заболеваниями.

«Рекомендации по количеству посетителей и правила их расстановки будут переданы имамам, которые доведут их до своих прихожан», — приводит пресс-служба духовного управления мусульман ЧР слова муфтия Чечни Салаха-Хаджи Межиева. Помимо открытия мечетей, вводятся послабления ограничений при проведении обрядов похорон. Так, разрешено участие в поминках и соболезнованиях до 30 человек.