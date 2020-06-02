Кемерово, , 10:00 — REGNUM В Кузбассе будут уволены более 2 тысяч работников шахт «Алексиевской» и «Заречной», а также шахтоучастка Октябрьский, сообщил во врем сегодняшней прес-конференции, 2 июня, губернатор региона Сергей Цивилёв.

«В шахте «Алексиевская» работало 717 человек, 398 уже сокращено. 322 продолжают работать. В шахте «Заречная» и шахте «Октябрьской», там две целых четыре десятых тысячи человек. Они заявили о сокращении еще двух тысяч человек», — цитирует сайт Vse42.ru главу региона.

Цивилёв уверил, что уволенным шахтёрам предлагают другие вакансии, и также у них есть возможность бесплатно пройти программу переподготовки.

Он уточнил, что массовые увольнения касаются только банкротных предприятий.