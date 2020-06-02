Омск, , 09:59 — REGNUM За сутки в Омской области подтверждено 26 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 2 июня в региональном минздраве.

Всего в регионе по состоянию на 2 июня коронавирус выявлен у 1437 человек. Выздоровели 515 человек, в том числе 71 — за последние сутки.

В омских лабораториях проведено 129 169 тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области за весь период умерли 20 пациентов с коронавирусом.

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