Пермь, , 09:59 — REGNUM В Пермском крае 12 лагерей отменили летние смены, сообщает краевая Ассоциация «Содействие детскому отдыху».

Из 12 лагерей девять заявили об отмене только первой смены, еще два — об отмене первой и второй смены, один лагерь вовсе не будет работать летом.

Причиной названо отсутствие решения о дате начала летней оздоровительной кампании 2020 года и выпуском Роспотребнадзором РФ «Рекомендаций по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19».

Как отметили в Ассоциация «Содействие детскому отдыху», на 29 мая дети Пермского края уже лишены 6 808 мест на отдых и оздоровление в 2020 году.

По данным Управления Роспотребнадзора по Прикамью, в оздоровительную кампанию 2019 года на территории региона работало 1 240 летних оздоровительных учреждений, в том числе 47 загородных, 992 лагеря с дневным пребыванием, 14 лагерей санаторного типа и прочие виды учреждений отдыха и оздоровления. За летний сезон отдохнули более 125 тыс. детей, из них более 31 тысяч человек в загородных лагерях.