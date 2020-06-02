Вашингтон, , 09:59 — REGNUM Поклонники игры The Super Mario 64 выпустили множество модификаций для её ПК-версии игры. На это 2 июня обратил внимание портал Screen Rant.

Издание омтетило: это произошло несмотря на то, что компания Nintendo объявила «войну» этой нелицензионной версии игры и попыталась удалить её с различных ресурсов.

Фанаты выпустили самые различные дополнения, в том числе те, которые добавляют в игру HD-текстуры и улучшают качество прорисовки удалённых объектов.

Неофициальную ПК-версию The Super Mario 64 в сеть выложил в начале мая 2020 года неизвестный разработчик. Игра сделана на базе DirectX, её можно запустить в режиме высокого разрешения, она также позволяет использовать констроллер Xbox.

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