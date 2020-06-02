Москва, , 09:57 — REGNUM Самыми любимыми хобби в период самоизоляции жители России назвали садоводство (15%), спорт (12%), чтение (11%), рукоделие (11%), рыбалку и охоту (7%), приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

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Увлекались рисованием на карантине 6%. Занимались домашним хозяйством (5%). Общались с детьми и внуками (4%). Смотрели телевизор 4%.

Интеллектуальные игры, музыка, пение, танцы увлекли по 3% респондентов. Цветоводством занимались и играли в компьютерные игры по 2%. Ремонтировали автомобиль 1%. Не нашли никаких хобби на самоизоляции 15% граждан.

Телефонный опрос проведен граждан РФ проведен 9−10 мая 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в режиме самоизоляции большинство граждан (72%) занимаются домашними делами.

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