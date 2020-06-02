Саратов, , 10:06 — REGNUM В Саратовской области 2 июня выявили 95 новых положительных тестов на коронавирус. Всего с начала наблюдения в регионе числятся носителями вируса 3269 человек, выздоровели 1288 человек, за последние сутки — 82 пациента. С начала пандемии скончались 34 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Выявлены носители коронавируса из числа контактных лиц — 28 человек, 64 случая заражения из неустановленных источников, трое прибыли из других регионов с признаками ОРВИ.

Больше всего заразились коронавирусом лица старше 60 лет — 25 человек, от 30 до 39 лет — 22 жителя, от 40 до 49 лет — 21 человек, двое детей в возрасте до 14 лет.

В лабораториях на сегодняшний день провели 87,7 тыс. исследований, за сутки — свыше 2,6 тыс. тестов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Муфтий Саратовской области Мукаддас-хазрат Бибарсов получил положительный тест на коронавирус, он госпитализирован.

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