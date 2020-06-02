Элиста, , 09:51 — REGNUM 23 новых случая заражения коронавирусом выявлено за последние сутки на территории Республики Калмыкия, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 2 июня.

За сутки также выписаны с выздоровлением 25 пациентов. Статистика по летальным случаям за сутки не изменилась. 11 человек находятся в тяжёлом состоянии, в том числе десять подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Всего с 30 марта по 2 июня в Калмыкии подтверждено 1 тыс. 108 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 534 пациента. 15 человек с положительными тестами на коронавирус скончались.