Барселона, Испания, , 09:50 — REGNUM Paradox Interactive открыла новую студию под названием Paradox Tinto в Барселоне (Испания). Об этом 1 июня сообщалось на официальном сайте компании.

Paradox Tinto под руководством Йохана Андерссона будет контролировать текущее развитие игры Europa Universalis IV. После этого студия займётся разработкой новых глобальных стратегий в реальном времени.

Напомним, Paradox Interactive — это шведская компания-разработчик и издатель видеоигр. Её наиболее популярными франшизами являются Europa Universalis, Hearts of Iron, Crusader Kings и др.

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