Киншаса, , 09:49 — REGNUM В министерстве здравоохранения Демократической республики Конго (ДР Конго) объявили о новой вспышке лихорадки Эбола на северо-западе страны. Об этом 1 июня сообщает Al Jazeera.

Данный факт стал особенно тревожным в связи с тем, что медики надеялись в ближайшее время констатировать прекращение эпидемии Эболы на востоке государства.

Кроме того, страна ведет борьбу с эпидемией коронавирусной инфекции, что сужает возможности системы здравоохранения в борьбе с лихорадкой.

По данным министерства здравоохранения ДР Конго, от Эболы уже скончались четыре человека в районе города Мбандака, на северо-западе страны.

Напомним, лихорадка Эбола впервые была обнаружена в 1976 году в ДР Конго, с тех пор страна переживает уже 11-ю вспышку данной болезни.