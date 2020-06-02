Саратов, , 10:05 — REGNUM В Саратовской области неравнодушные граждане помогают медицинским работникам, продолжающим нести ежедневную вахту в лечении пациентов с коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб при областном правительстве.

Одна из известных компаний по строительству и ремонту подключилась с акции #СпасибоВрачам и предоставила свою продукцию для нужд медперсонала и пациентов инфекционного госпиталя Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского. С помощью депутатов и одного из комбината детского питания наладили поставку горячих обедов и молочной продукции для медиков.

Коллектив больницы выражает благодарность за важную и своевременную помощь. Врачи, благодаря такой поддержке, понимают, что их поддерживают тысячи людей. Желающих принять участие в благотворительной акции #СпасибоВрачам просят связаться с координаторами волонтерского центра СГМУ им. В.И. Разумовского vrsgmu@yandex.ru +7(917) 210−62−32.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, федеральные и региональные стимулирующие выплаты в Саратовской области в полном объеме получили более 2,6 тыс. медицинских работников, оказывающих помощь в период пандемии на базе больниц, поликлиник, станций скорой помощи.

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