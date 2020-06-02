Барнаул, , 09:43 — REGNUM Удостоенная ордена «Родительская слава» семья Лещёвых из Алтайского края в ходе состоявшейся накануне, 1 июня, беседы с российским президентом, вероятно, запомнилась главе государства тем, что благодарила Бога за детей, а Владимира Путина — за заслон от Запада. Видеозапись разговора опубликовала пресс-служба Кремля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Семья Лещёвых из Алтайского края Цитата из видео

«Само ваше внимание, я понимаю, ставит определённый заслон, чтобы к нам это всё не шло, это всё содомское, с Запада. Да благословит вас за это Господь, чтобы всё так у нас и оставалось», — сказал Анатолий Лещёв.

Кроме того, Лещёвы отметили, что благодарят, прежде всего Бога, который дал им детей.

«Потому что материальная поддержка — это важно, но важно, чтобы наших детей воспитать правильно, для нас это главное, конечно. Пусть они растут не так богато, пусть чуть победнее живут, чем средний класс, так скажем, но для нас важно, чтобы они были людьми достойными, это прежде всего», — отметила Наталья Лещёва.

На что Путин заметил: «Господа мы награждать не можем. Это Господь нас награждает, в том числе Вас такими замечательными детьми. А вот как-то морально поддержать и отметить тех, кто оказывает поддержку вам здесь, на бренной земле на нашей, — это можно».

Как уже сообщало ИА REGNUM, орденами «Родительская слава» удостаивают родителей, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей. В 2019 году такая награда досталась семье Павла Тайченачева (Республика Алтай), который считает, что многодетная семья — это нормально.

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