Кемерово, , 09:41 — REGNUM Развитие системы здравоохранения в Кемеровской области будет направлено на сохранение специалистов в регионе. Об этом 2 июня заявил глава региона Сергей Цивилев на отчетной пресс-конференции.

«Основная задача — удержать специалистов, чтобы они не уезжали от нас в другие регионы, дать им возможность для роста здесь», — сказал Цивилев. По его словам, в регионе планируется кардинально изменить систему здравоохранения.

Глава Кузбасса добавил, что в 2020 году в эксплуатацию планируется сдать 34 ФАПа, а также инфекционную больницу в Новокузнецке. «Мы поняли, насколько важна для нас система здравоохранения», — добавил глава региона. Он добавил, что медицину нельзя отнести к сфере услуг. «Это медицинская помощь», — пояснил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сказал, что при реформировании здравоохранения в регионе были допущены ошибки.

12 апреля заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что необходимо менять вектор в развитии здравоохранения.

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