Лилонгве, 2 июня 2020, 09:57 — REGNUM 81% респондентов в Малави сообщили, что не боятся коронавируса и больше обеспокоены проблемой голода. Об этом передает местная газета The Nation со ссылкой на опрос общественного мнения, проведенный Исследовательским институтом общественного мнения Малави (Ipor) и шведскими исследователями.
По результатам опроса, люди в возрасте старше 55 лет меньше всего боятся вируса, несмотря на то, что они подвергаются наиболее высокому риску, чем более молодое население.
Около 60% опрошенных больше обеспокоены возможным крахом системы здравоохранения, чем вероятным заражением вирусом. Еще 76% сообщили, что они больше всего боятся стигматизации, если они заразятся.
Опрос проводился с 7 по 28 мая, в нем приняли участие 4078 человек.
В настоящее время в южноафриканской стране зарегистрировано 284 случая заболевания COVID-19.