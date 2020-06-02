Лилонгве, , 09:57 — REGNUM 81% респондентов в Малави сообщили, что не боятся коронавируса и больше обеспокоены проблемой голода. Об этом передает местная газета The Nation со ссылкой на опрос общественного мнения, проведенный Исследовательским институтом общественного мнения Малави (Ipor) и шведскими исследователями.

По результатам опроса, люди в возрасте старше 55 лет меньше всего боятся вируса, несмотря на то, что они подвергаются наиболее высокому риску, чем более молодое население.

Около 60% опрошенных больше обеспокоены возможным крахом системы здравоохранения, чем вероятным заражением вирусом. Еще 76% сообщили, что они больше всего боятся стигматизации, если они заразятся.

Опрос проводился с 7 по 28 мая, в нем приняли участие 4078 человек.

В настоящее время в южноафриканской стране зарегистрировано 284 случая заболевания COVID-19.