Лос-Анджелес, США, 2 июня 2020, 09:39 — REGNUM Сегодня, 2 июня, состоялся релиз многопользовательского тактического шутера Valorant в России. Об этом сообщает «Игромания».
Издание отмечает, что всех участников закрытого бета-тестирования ожидает множество нововведений. Среди них: новая героиня, игровая карта и соревновательный режим.
Напомним, Valorant — это тактический шутер от компании Riot Games (авторов League of Legends). Основной упор в проекте делается на командное взаимодействие и особые способности различных персонажей.
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