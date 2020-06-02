Грозный, , 09:39 — REGNUM Власти США безнаказанно нарушают права человека, ООН должна принять меры к тому, чтобы остановить этот беспредел. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Напомним, в городе Миннеаполисе (штат Миннесота в США) несколько дней не утихают массовые демонстрации и беспорядки. Жители города, возмущенные убийством полицейскими Джорджа Флойда, громят магазины, поджигают машины и здания. В ряде городов, в том числе Вашингтоне, введен комендантский час. Протесты граждан жестко пресекаются, президент США Дональд Трамп направил в очаг протеста дополнительные федеральные силы.

Отметив, что права обычных граждан злостно нарушаются представителями власти, Кадыров призвал прекратить полицейский самосуд.

«Требую от властей Соединённых Штатов Америки остановить этот беспредел! Немедленно прекратить противоправные действия в отношении гражданского населения, а также призвать к ответу всех виновных в нарушении прав человека!» — написал чеченский лидер 1 июня в своем телеграм-канале.

Он также обратился к международным организациям, в первую очередь к ООН, с требованием принять «действенные меры в отношении официальных властей США по недопущению практики нарушения прав и свобод человека и внесудебных казней».

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