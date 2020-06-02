Вашингтон, , 09:37 — REGNUM В сеть выложили новый тизер-трейлер предстоящего большого обновления Destiny 2. Ролик был опубликован 1 июня на YouTube-канале Gifv_Kyle.

В видео показано, как Эрис Морн (один из персонажей вселенной игры) с трудом передвигается по заснеженной местности. Студия Bungie на своей официальной странице в Instagram подтвердила, что релиз следующей главы состоится 9 июня 2020 года.

Ранее разработчики Destiny 2 намекнули, что в ближайшее время они расскажут геймерам нечто новое о вселенной игры. Глава пресс-службы BungieДэвид Даг дал понять, что это будет касаться ритуалов, имеющих большое значение в жизни хранителей.

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