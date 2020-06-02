Бровары, Украина, , 09:41 — REGNUM Суд на Украине избрал меру пресечения для трёх возможных участников массовой перестрелки в Броварах, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в социальной сети Facebook.

«Одному — находящемуся в розыске — содержание под стражей без залога (заочно); двум другим определён домашний арест ввиду признания вины, сотрудничества со следствием», — рассказал он.

Аваков отметил, что расследование дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд на Украине арестовал 20 возможных участников криминальной «разборки» между перевозчиками, которая произошла 29 мая под Киевом.

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