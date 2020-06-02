Пермь, , 09:39 — REGNUM В аптеках Перми цены на средства индивидуальной защиты разнятся. В трёх аптеках города корреспонденту ИА REGNUM сообщили цены от 26 до 40 рублей за одну одноразовую маску.

Кроме одноразовых некоторые аптеки имеют в продаже многоразовые маски. Так, в одном случае маска из хлопчатобумажной ткани стоит 60 рублей. В другой аптеке комплект многоразовых масок (три штуки) предлагают за 225 рублей.

Стоит отметить, для пожилых людей региона, чей возраст старше 65 лет, в ряде аптек с 27 мая предусмотрены льготы. Цена маски для пенсионеров составляет 10 рублей. Об этом ранее сообщила пресс-службе краевой администрации.

По данным УФАС по региону, в феврале средняя розничная цена одной маски составляла 17,32 — 18,62 рубля. Затем последовал скачок цен, что спровоцировало многочисленные жалобы на дефицит и высокую стоимость. Ведомство заявило во второй половине 21 мая о том, что минимальная стоимость защитной маски в аптеках составляет 26 рублей. Цены упали, дефицит средств индивидуальной защиты в аптеках сокращается, но стоимость остаётся высокой.

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