Якутск, , 10:03 — REGNUM В министерстве образования и науки Якутии готовятся к проведению ЕГЭ согласно новым рекомендациям Роспотребнадзора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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По рекомендациям Роспотребнадзора необходимо рассадить участников зигзагообразно, обеспечивая социальную дистанцию 1,5 м. Таким образом в кабинете будет сидеть по 5−10 учеников.

«29 июня в Якутии пройдёт пробное ЕГЭ без участия детей — проверка работы всех систем и работников пункта», — сказали в минобразования республики.

Всего в Якутии готовят 230 пунктов проведения ЕГЭ, аудиторий — 1079.

Сдавать экзамены будут 8 761 человек, из них 7 948 — нынешние выпускники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае для обеспечения безопасности и здоровья выпускников школ в период проведения ЕГЭ увеличено количество пунктов сдачи экзаменов: вместо запланированных 66, оборудуют 78 пунктов.