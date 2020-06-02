Нью-Йорк, США, , 09:34 — REGNUM Решение о продлении комендантского часа в Нью-Йорке, введенного из-за протестов против жестокого обращения полиции, из-за которого в Миннеаполисе погиб местный житель Джордж Флойд, приняли власти города. Об этом 2 мая сообщила пресс-секретарь мэра города Фредди Гольдштейн на своей странице в соцсети Twitter.

«Завтра, во вторник, 2 июня в Нью-Йорке будет введен комендантский час с 20:00 (03:00 мск)», — написала в своем сообщении пресс-секретарь.

Также она уточнила, что комендантский час на территории города продлится до 05:00 утра (12:00 мск).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 1 июня власти Нью-Йорка первый раз из-за протестов ввели в городе комендантский час с 23:00 (06:00 мск), однако участники протестных акций отказались его соблюдать.

Напомним, беспорядки в Миннеаполисе, которые позднее перекинулись на многие города США, начались после того, как ранее в социальных сетях появилось видео, где запечатлено задержание полицией местного жителя Джорджа Флойда. На этих кадрах видно, что, когда последний лежит на земле с закованными в наручники руками, один из полицейских держит ему шею коленом, несмотря на то, что Флойд несколько раз говорит, что ему нечем дышать. Чуть позже Флойд, который был задержан в состоянии опьянения в автомобиле и оказал сопротивление, замолкает. Позднее житель города умер в реанимации, и после начала беспорядков четверо полицейских были уволены, а один из них обвинен в убийстве по неосторожности.