Кейптаун, , 09:21 — REGNUM В ЮАР на неделю отложили открытие школ, чтобы предоставить руководству учебных заведений больше времени на подготовку принять учащихся. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение Департамента начального образования ЮАР.

В соответствии с постановлением, выпускники начальных и средних школ теперь должны будут вернуться к занятиям 8 июня.

Учителя вышли на работу с 1 июня для ознакомления с новыми руководящими принципами безопасности, предназначенными для предотвращения распространения коронавируса в школах, отмечают репортеры.

Учащимся школ-интернатов, которые уже вернулись в общежития к первоначальной дате открытия в этот понедельник, 1 июня, было рекомендовано не покидать школьную территорию для ознакомления с принципами безопасности.

Со своей стороны, родители школьников в различных сообщениях в Твиттере заявили, что они против возвращения своих детей в школы из-за опасений, что они могут заразиться коронавирусом.

По информации журналистов телерадиокомпании, ЮАР переходит на «третий уровень» ослабления карантинных мер, и с понедельника, 1 июня, в стране была разрешена продажа алкоголя и передвижение внутри районов. Церкви, храмы и мечети были вновь открыты при условии, что в них единовременно находится не более 50 верующих.

В ЮАР выявили 34 357 случаев заражения коронавирусом, включая 705 — с летальным исходом.

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