Киев, , 09:33 — REGNUM По состоянию на 2 июня на Украине выздоровели 10 078 человек, у которых ранее был выявлен коронавирус. Об этом сообщил Центр общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

По последним данным, коронавирус в стране выявили у 24 340 человек, 727 скончались от последствий COVID-19.

За минувшие сутки зафиксировали 328 новых случаев заражения, девять человек умерли, 388 выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине выявили 340 новых случаев заражения. наибольшее число заразившихся зафиксированы в Черновицкой области и Киеве.

Читайте также: На Украине за сутки выявили 340 случаев заражения коронавирусом