Самара, , 09:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин наградил многодетную семью из Самарской области орденом «Родительская слава». Об этом 1 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, 1 июня Путин поздравил многодетных родителей, которых наградил орденом «Родительская Слава». Среди них была и семья из Сызрани, в которой воспитываются семь детей.

Отмечается, что эта награда относится к наградам высшего уровня и выдается каждый год нескольким семьям из разных субъектов РФ, которые воспитали семь и более детей. При награждении выплачивается единовременной денежная выплата.

По словам чиновников, в прошлом году после личного приема у главы региона Дмитрия Азарова, семье была выделена материальная помощь, которая позволила приобрести большой дом, поскольку до этого семья ютилась в маленькой трехкомнатной квартире.

Отмечается, что многодетная семья поблагодарила поблагодарила президента России за признание и поддержку, в том числе за поддержку семей в условиях пандемии коронавируса. По словам мамы семейства, деньги, которые прилагаются к ордену, они направят на ремонт в новом доме и обустройство детских комнат.

Читайте ранее в этом сюжете: Награждённая Путиным семья из Комсомольска получит квартиру и автомобиль