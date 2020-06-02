Москва, , 09:14 — REGNUM Два православных храма открываются в Москве 2 июня. Решение об этом было принято по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Прихожан примут кафедральный соборный храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове. Остальные православные храмы столицы откроют двери 6 июня.

Посетителям необходимо соблюдать санитарные требования безопасности, в том числе соблюдать дистанцию во время богослужений. На четырёх квадратных метрах должен находиться один человек.