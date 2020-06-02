Вашингтон, , 09:12 — REGNUM Создатели Call of Duty: Modern Warfare и «королевской битвы» Call of Duty: Warzone объявили, что они приняли решение отложить запуск нового сезона. Публикацию они сделали 2 июня на странице проекта в Twitter.

«Мы переносим запуск 4-го сезона Modern Warfare и 7-го сезона Call of Duty: Mobile на более поздние даты», — написали разработчики, добавив, что, по их мнению,«сейчас не время». Они дали понять, что приняли такое решение из-за массовых протестов, которые начались в США после убийства чернкожего полицейскими.

«Сейчас настало время тех, кто выступает за равенство, справедливость и перемены, (нужно — ИА REGNUM) чтобы их увидели и услышали», — отметили создатели игры.

https://twitter.com/CallofDuty/status/1267626497902174208

Напомним, в США начались массовые протесты после того, как полицейские Миннеаполисазадушили при задержании чернокожего мужчину Джорджа Флойда, подозреваемого в совершеннии ненасильственного преступления. Ранее ИА REGNUM сообщило, что протестующих поддержали администрации официальных страниц «Звёздных войн» и Marvel.

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