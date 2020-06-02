Лондон, , 09:13 — REGNUM За минувшие сутки на территории Великобритании от COVID-19 скончались ещё 215 человек. Об этом 2 мая рассказал на брифинге британский министр культуры Оливер Дауден, его слова приводит телеканал Sky News.

Также он уточнил, что теперь общее число летальных исходов от COVID-19 составляет 38 376 случаев.

Кроме этого, известно, что суммарное количество выявленных зараженных SARS-CoV-2 на сегодняшний день составляет 272 826 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Перу перевалило за 170 тысяч человек.