Лос-Анджелес, США, , 09:19 — REGNUM Протест против проявлений расизма и полицейского произвола в США массово поддержали кино‑ и телекомпании Голливуда. Об этом сообщили журналисты издания The Hollywood Reporter.

Массовые протесты, переросшие в беспорядки, начались после того, как 25 мая в штате Миннесота при задержании афроамериканца Джорджа Флойда полицейские применили избыточную силу, в связи с чем он скончался. Одного из полицейских — Дерека Шовена — обвинили в убийстве по неосторожности.

Из голливудских компаний первой свою позицию по отношению к протестам высказала компания Netflix. В микроблоге в Twitter пресс-служба компании опубликовала обращение: «Молчать — значит быть соучастником … Жизни имеют значение. У нас есть платформа, и у нас есть долг перед нашими … сотрудниками, создателями и талантами, мы должны высказаться».

Это заявление поддержали более 1 млн пользователей, а более 228 тыс. человек поделились со своей аудиторией. Среди них есть известные деятели голливудского кинематографа.

Также протест поддержал основатель компании Amazon Джефф Безос. Он в своем микроблоге в Twitter сообщил: «Боль и эмоциональная травма, вызванные расизмом и насилием, которые мы наблюдаем … имеют давнюю историю».

После к поддержке протеста присоединились различные платформы: Hulu, HBO, Starz, Warner Bros., Pop TV, FX, A24 и другие. Представители киноиндустрии на своих интернет-ресурсах выразили солидарность с афроамериканцами, страдающими от расизма и бессмысленного насилия.