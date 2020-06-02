Екатеринбург, , 08:59 — REGNUM Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заработал в 2019 года 3,23 млн рублей. Декларация опубликована на сайте горадминистрации.

Доходы градоначальника резко упали по сравнению с 2018 годом — тогда доход мэра составил 4,5 млн рублей. Отметим, первые девять месяцев 2018 года Высокинский занимал должность вице-губернатора Свердловской области.

Глава города владеет квартирой в 162,3 кв.м., гаражом на 30 кв.м. и двумя парковочными местами. Из транспорта у Высокинского — мотоцикл «Тула». Кроме того, несовершеннолетний ребёнок градоначальника больше не владеет квартирй в 52,9 кв. м.

Как сообщало ИА REGNUM, Высокинскому в ближайшее время предстоит отчитаться перед гордумой за работу в 2019 году.

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