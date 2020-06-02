Екатеринбург, , 08:58 — REGNUM В Екатеринбурге на одной из стройплощадок подтверждено заражение работников коронавирусом. Заразились двое рабочих подрядной организации, сообщает пресс-служба компании «Атомстройкомплекс».

Работы на строительной площадке временно приостановлены. Строящиеся помещения и места общего пользования продезинфицированы. А сотрудники бригады и контактные лица изолированы, находятся под наблюдением.

«На предприятии строго соблюдаются все инструкции и меры, предписанные органами власти и Роспотребнадзором», — отметили в компании. И добавили, что сейчас всех рабочих массово тестируют на коронавирус. Результаты тестирования будут известны в ближайшее время.