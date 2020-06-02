Черкесск, , 08:52 — REGNUM Власти Карачаево-Черкесии отказались смягчать режим полной самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса. Вчера, 1 июня, глава республики Рашид Темрезов объявил о продлении строгих ограничительных мер еще на неделю — до 8 июня.

В обращении к жителям региона, с которым он выступил поздно вечером 1 июня в эфире ГТРК «Карачаево-Черкесия», для послабления режима в республике еще не созданы условия, несмотря на то, что увеличивается число проводимых тестов на коронавирус и создано достаточно мест в медицинских учреждениях для лечения пациентов с COVID-19.

В настоящее время число заразившихся новой инфекцией стало ежедневно расти. По данным оперативного штаба на 1 июня, в субъекте за сутки выросло число заболевших на 70 человек, достигнув 1137. Как отметил глава КЧР, это так называемый пик.

«При той тенденции, которая у нас наметилась сегодня, когда мы видим, что проходим пик заболеваемости, я очень надеюсь, что уже к 8 июня, а может быть и раньше, мы сможем выйти на те три рекомендованных требования Роспотребнадзора, которые позволят нам перейти к первому этапу снятия ограничений», — заявил Темрезов.