Москва, , 08:58 — REGNUM Медицинские организации в российских регионах не испытывают нехватки средств индивидуальной защиты (СИЗ), необходимых в период распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает 2 июня пресс-служба Минздрава России, ссылаясь на данные постоянного мониторинга.

«На сегодняшний день, по данным мониторинга, дефицита СИЗ в регионах нет», — приведены в сообщении слова замминистра здравоохранения Виктора Фисенко.

Мониторинг начали 17 апреля, пояснили в Минздраве. За истекший период запасы СИЗ в медорганизациях выросли благодаря взаимодействию министерства с Минпромторгом и руководством регионов, распределению внутренних и внешних поставок.

Так, с 17 апреля по 31 мая количество одноразовых медицинских халатов выросло в 3,5 раза до 9,2 млн штук, одноразовых медицинских масок — в 2,1 раза до 105,1 млн штук, медицинских перчаток — в 1,2 раза до 228,6 млн пар. Также увеличено количество одноразовых комбинезонов и костюмов, шапочек, защитных очков, высоких бахил.

В начале эпидемии Россия, как и другие страны, столкнулась с нехваткой СИЗ, однако теперь проблема устранена, констатировали в Минздраве. Медработникам, столкнувшимся с нехваткой СИЗ, посоветовали обращаться в территориальные органы Росздравнадзора.