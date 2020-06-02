Махачкала, , 08:52 — REGNUM Педагоги Махачкалы собрали более 1 млн рублей на приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков города. На эти деньги закуплено 2 тыс. противочумных костюмов, большая часть которых уже распределена по медучреждениям, сообщили ИА REGNUM 2 июля в пресс-службе мэрии столицы Дагестана.

Тысячу костюмов накануне доставили в городскую клиническую больницу №1, еще 500 были направлены в республиканскую клиническую больницу №2. Остальные 500 противочумных костюмов будут распределены между больницами города.

«Педагоги рассказали, что их решение собрать средства [на закупку СИЗ] основано на желании помочь врачам и больным, среди которых есть их родные и близкие», — сказано в сообщении.

В администрации Махачкалы также напомнили, что уже несколько недель педагоги города шьют медицинские маски, которые бесплатно раздаются волонтерами на улицах, а также в различных учреждениях и организациях. Ранее сообщалось, что к этой работе подключились более 40 учителей пяти школ города.

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