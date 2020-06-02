Абакан, , 08:40 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 35 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 2 июня в правительстве республики.

21 случай — это служебные и семейные контакты. 11 пациентов поступили с признаками ОРВИ, двое — с признаками пневмонии. Один человек прибыл из Новокузнецка.

За сутки в Хакасии прошли лечение ещё 18 пациентов с коронавирусом. Общее число выздоровевших — 539.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Хакасии по состоянию на 2 июня коронавирус выявлен у 1020 человек.

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