Лесной, , 08:39 — REGNUM В Свердловской области гражданин 1990 года рождения предстанет перед судом за мошенничество с причинением значительного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Дело будет рассмотрено в Лесном. Гражданин обвиняется в мошенничестве при помощи интернета под видом продажи токарного станка. Следователи полагают. что в феврале 2017 года он, отбывая очередное наказание, находясь в колонии на территории Ростовской области разместил в интернете объявление о продаже токарного станка. На информацию обратил внимание житель Лесного, который договорился с сидельцем о покупке и доставке, а также перевёл ему 24 тыс. рублей.

Однако мошенник не отправил покупателю никакого станка. Сейчас ему грозит до пяти лет колонии. А начальнику ростовской колонии внесено представление о необходимости принятия мер для устранения обстоятельств, которые способствовали совершению преступления.