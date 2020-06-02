Новосибирск, 2 июня 2020, 08:39 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодняшнее утро, 2 июня, за прошедшие сутки выявлено 106 случаев заражения коронавирусом, 85 человек выздоровели и выписаны, один пациент скончался — женщина в возрасте 57 лет. Об этом сообщает оперативный штаб области. Всего в регионе официально зарегистрировано 3020 пациентов с коронавирусом (из них 181 — дети), 1204 человека выздоровели, 34 пациента скончались. В отделениях реанимации находятся 67 человек, на ИВЛ — 24 пациента. В регионе сделано 118 027 тестов.
«Экономические последствия эпидемии коронавируса в России»
В Новосибирской области число пациентов с коронавирусом превысило 3 тысячи
В России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса — регионы переходят на режим самоизоляции, внедряют системы контроля передвижения граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, необходимых для выхода на улицу.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.