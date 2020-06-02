Новосибирск, , 08:39 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодняшнее утро, 2 июня, за прошедшие сутки выявлено 106 случаев заражения коронавирусом, 85 человек выздоровели и выписаны, один пациент скончался — женщина в возрасте 57 лет. Об этом сообщает оперативный штаб области. Всего в регионе официально зарегистрировано 3020 пациентов с коронавирусом (из них 181 — дети), 1204 человека выздоровели, 34 пациента скончались. В отделениях реанимации находятся 67 человек, на ИВЛ — 24 пациента. В регионе сделано 118 027 тестов.