* запрещённая в России организация

Кабул, , 08:42 — REGNUM В Организации Объединенных Наций (ООН) обвинили боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сохранении контактов с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 1 июня сообщается в заявлении организации.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) регулярно консультировался с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время переговоров с США», — говорится в отчете.

Эксперты также отметили, что контакты между двумя террористическими группировками по-прежнему остаются очень тесными, что связано с длительной историей дружбы, совместной борьбы и смешанными браками.

Напомним, в февраля 2020 года США подписали с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) соглашение о мире, которое должны прекратить многолетний конфликт и позволить вывести из Афганистана американских военных.

«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

«Аль-Каида"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.