Кабул, 2 июня 2020, 08:42 — REGNUM В Организации Объединенных Наций (ООН) обвинили боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сохранении контактов с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 1 июня сообщается в заявлении организации.
«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) регулярно консультировался с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время переговоров с США», — говорится в отчете.
Эксперты также отметили, что контакты между двумя террористическими группировками по-прежнему остаются очень тесными, что связано с длительной историей дружбы, совместной борьбы и смешанными браками.
Напомним, в февраля 2020 года США подписали с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) соглашение о мире, которое должны прекратить многолетний конфликт и позволить вывести из Афганистана американских военных.
«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.
«Аль-Каида"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.