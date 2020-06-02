Улан-Удэ, , 08:29 — REGNUM В Бурятии по ситуации на 1 июня к врачам из-за нападения клещей обратились более 1,1 тыс. человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в 35% случаев обращаются дети.

Укусы зарегистрированы в 20 районах республики и городе Улан-Удэ. Наиболее активно клещи нападают на жителей Кабанского, Тункинского и Баргузинского районов, а также в столице республики. В связи с этим специалисты Центра гигиены и эпидемиологии региона проводятпротивоклещевые обработки.

«В текущем сезоне запланировано провести обработки на площади более 2000 га территорий мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций. В настоящее время обработано более 970 га», — отметили в управлении.

Напомним, в некоторых регионах страны в разгар клещевого сезона не осталось иммуноглобулина. Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае конкурс на закупку вакцины не состоялся по причине того, что на него не заявился ни один поставщик.

Подробнее: В Алтайском крае закончился иммуноглобулин

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