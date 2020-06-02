Красногорск, , 08:29 — REGNUM В Московской области продолжают постепенно смягчать карантинные меры, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции. Так, уже с завтрашнего дня, 3 июня, в регионе откроются парикмахерские. Соответствующее постановление принял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Читайте также: В Подмосковье подтвердили 727 новых случаев заражения SARS-CoV-2

В документе, опубликованном на сайте правительства Московской области, отмечено, что смягчение карантинного режима коснётся и транспортной сферы. С 3 июня проезд в общественном транспорте снова можно будет оплачивать банковской картой.

Также с 3 июня в Московской области смогут возобновить работу образовательные организации, которые проводят индивидуальные практические занятия по программам лётной подготовки пилотов.

Также будет вновь открыты для свободного посещения религиозные учреждения.

Добавим, что центры косметологии, массажные кабинеты, СПА-салоны остаются закрытыми до 14 июня. Кроме того, не работают бани, сауны и душевые.

Также по теме: В Подмосковье с 1 июля могут открыть летние лагеря

Также до середины июня закрыты для посещения рестораны и кафе. Не работают пункты общественного питания и в парках, несмотря на то, что сами парки открыты для посетителей. Продолжают обслуживать клиентов сервисы по доставке еды и предприятия, продающие блюда навынос.

При этом жители региона уже могут гулять в парках, но обязательно использование маски и соблюдение социальной дистанции.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня 2020 года в Московской области разрешили возобновить работу всем продуктовым магазинам и рынкам. Кроме того, разрешена торговля непродовольственными товарами в помещениях площадью до 400 кв. м и с отдельным входом с улицы. Это условие не распространяется на строительные магазины и рынки — все они могут принимать посетителей.