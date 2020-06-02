Анкара, , 08:29 — REGNUM Береговая охрана Турции спасла 45 нелегальных мигрантов, терпящих бедствие в Эгейском море. Об этом 2 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел у берегов провинции Измир. Надувная лодка, на которой мигранты рассчитывали проникнуть на территорию Европейского союза, перевернулась.

Среди спасенных людей были выходцы из Сирии, Сомали, Гамбии, Демократической Республики Конго, Эритреи, Сенегала, Мавритании и Гвинеи. Все они были доставлены в специальные учреждения, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.