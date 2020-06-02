Москва, , 08:44 — REGNUM Дезинфекция мест общего пользования в многоквартирных жилых домах целесообразна при ухудшении эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора от 3 апреля, опубликованных 2 июня на сайте ведомства.

Специалисты рекомендуют также проводить обеззараживание тротуаров, скамеек, площадок у входа в здание и наружных дверей, урн, поручней, остановок общественного транспорта, киосков, общественных туалетов и другие поверхностей в городе.

В многоквартирных домах рекомендовано дезинфицировать подъезды и тамбуры, коридоры, лифты, лестницы и мусоропроводы. При этом приведены рекомендации о расходе дезинфицирующего средства для тех или иных поверхностей.

Обработка на открытых пространствах должна проводиться утром и вечером, а в домах — ночью, но с предупреждением жильцов.

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