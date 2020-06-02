Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Основатель компании Epic Games Тим Суини заявил, что бесплатные раздачи видеоигр сервиса Epic Games Store положительо сказываются на продажах других платформ. Об этом 2 июня сообщил журнал PC Gamer.

Он сказал, что люди часто не хотят тратить деньги на игры, которые имеют средние рейтинги, однако часто бывает так, что получив подобную игру бесплатно и попробовав её, геймеры понимают, что она «потрясающая».

"Люди открыли для себя множество отличных игр», — сказал Суини, добавив, что многие разработчики обратили внимание: после бесплатной раздачи игры на Epic Games Store её продажи в Steam выросли.

Онлайн-магазин Epic Games Store каждую неделю проводит акцию, в рамках которой он бесплатно раздаёт подписчикам сервиса какую-то игру. Сейчас сервис предлагает геймерам бесплатно получить Borderlands: The Handsome Collection.

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