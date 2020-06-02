Улан-Удэ, , 08:17 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Бурятии за сутки увеличилось на 24 и достигло 1 587. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба правительства региона.

«По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 2 июня зарегистрировано 1587 (+24) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что на город Улан-Удэ приходится 861 зараженный из этого количества и что в настоящее время 672 человека лечится от COVID-19 в медучреждениях республики.

Кроме этого, сообщается, что на данный момент число скончавшихся от COVID-19 в регионе составляет 10 пациентов при 906 выздоровевших.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Приморского края было выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом.

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