Найроби, , 08:19 — REGNUM Президент Кении Ухуру Кеньятта выразил обеспокоенность в связи со стремительным ростом числа случаев заражения коронавирусом в восточноафриканском государстве. Об этом передает местный телеканал NTV со ссылкой на телевизионное обращение президента.

Кеньятта заявил, что эксперты прогнозируют пик числа заражений в Кении на август или сентябрь, добавив, что кенийцы несут личную ответственность за прекращение распространения вируса.

По словам репортеров, минздрав страны сообщает о сотнях новых случаев заражения каждый день по мере наращивания своего потенциала в области тестирования. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Кении в настоящее время составляет 2021, в том числе 69 случаев — с летальным исходом.

Президент добавил, что количество заражений оставалось низким, потому что ранее большинство кенийцев соблюдали меры предосторожности.

В стране уже более двух месяцев введен общенациональный комендантский час от заката до рассвета. Въезд и выезд из столицы, Найроби, и трех других прибрежных округов с большим количеством случаев был ограничен.

Пользуясь случаем, президент также высоко оценил действия медицинских работников страны по реагированию на пандемию.

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