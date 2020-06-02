Хабаровск, , 08:15 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поговорил по видеосвязи с многодетной семьей Любушкиных из Комсомольска-на-Амуре, которую президент России Владимир Путин наградил орденом «Родительская слава». Власти региона также не оставили семью без внимания — для неё приобретут автомобиль, а старшим дочерям помогут с получением квартиры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Читайте также: Путин наградил орденом «Родительская слава» семью из Комсомольска-на-Амуре

«Я сам воспитывался в многодетной семье, нас у родителей было 10 братьев и сестёр. Поэтому я прекрасно знаю, какой это труд для родителей. Также понимаю, что такой семье всегда нужна моральная и материальная поддержка. Поэтому и власти города, и правительство края готовы такую помощь оказать», — сказал глава Хабаровского края.

Сергей Фургал поручил мэру Комсомольска-на-Амуре помочь с получением квартиры для старших дочерей Лилии и Владимира Любушкиных. Правительство края приобретет для семьи автомобиль. Одна из дочерей планирует поступать в медицинский университет. Губернатор заверил, что власти региона помогут с оформлением целевого направления.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин наградил орденом «Родительская слава» семью Лилии и Владимира Любушкиных из Комсомольска-на-Амуре.

Читайте развитие сюжета: Путин наградил орденом «Родительская слава» семью из Самарской области