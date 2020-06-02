Багдад, , 07:54 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала граждан Ирака придерживаться строгих мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции. Об этом 2 июня сообщают местные СМИ.

«Меры по сдерживанию инфекции достигнут необходимых результатов лишь при поддержке всех граждан», — отметил во время пресс-конференции в Багдаде представитель ВОЗ Адхам Исмаил.

Напомним, по последним данным, количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Ираке приблизилось к 7 тыс. От COVID-19 в стране скончались 215 человек.