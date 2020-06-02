Пермь, , 07:50 — REGNUM В Октябрьской центральной райбольнице Пермского края в трёх отделениях действует карантин по коронавирусу, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Закрыты на приём и выписку пациентов отделения хирургии, педиатрии и терапевтическое отделение. Экстренные приёмы осуществляются в специально развернутых отделениях терапии и педиатрии в поселке Сарс.

Причиной для карантина стал коронавирус, выявленный у двух пациентов. Определён круг контактов с носителями SARS-CoV-2. У всех взяты анализы. На обсервации находятся 46 контактных медработников и 41 пациент.

На 1 июня в Октябрьской ЦРБ пребывало десять человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

Напомним, на 1 июня в регионе зафиксировано в общей сложности 1 782 случая заражения коронавирусом.

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