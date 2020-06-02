Нью-Дели, , 07:44 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Индии достигло 198 706, сообщает пресс-служба индийского минздрава.

Только за 1 июня в стране выявили 8171 новый случай инфицирования SARS-CoV-2. Также за прошедшие сутки в Индии от осложнений COVID-19 скончались 204 человека. Всего в Индии с начала пандемии число жертв болезней, вызванных коронавирусом нового типа, достигло 5598 человек.

«Количество активных случаев в стране в настоящее время составляет 97 581», — отметили в индийском минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал жителей страны сохранять бдительность в условиях ослабления карантинных мер. Он отметил, что жителям необходимо носить медицинские маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

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