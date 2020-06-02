Оренбург, , 07:36 — REGNUM В Домбаровском районе Оренбургской области суд привлек к административной ответственности многодетную мать, которая оказала сопротивление полиции, когда у нее отбирали детей. Информация опубликована на сайте судебной инстанции.

В отношении женщины возбудили дело по статье 19.3 части 1 КоАП «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». Согласно решению суда оренбурженке назначен штраф в 500 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в поселке Тюльпанный Домбаровского района в конце мая чиновники с помощью полицейских забрали детей из многодетной семьи. Основанием стало постановление главы района, вынесенное в связи с аварийностью дома и опасностью проживания в нем. Дом семья купила с привлечением средств маткапитала.

Случай с отбиранием детей у матери, заламыванием рук женщине, оказавшей сопротивление, и применением наручников вызывал большой резонанс. В район выехали высокопоставленные чиновники регионального ранга. По итогам большого совещания комментарий дал глава областного минобра Алексей Пахомов, который назвал меру с отобранием детей единственной верной в сложившейся ситуации.

Между тем прокуратура и следственные органы организовали проверки, им предстоит дать правовую оценку действиям представителей органов опеки и полиции.

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